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На Госуслугах разрешат получать налоговые уведомления

Госдума приняла закон о получении налоговых уведомлений на Госуслугах с июля 2023 года

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Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, который предоставляет гражданам России возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ. В настоящее время уведомления рассылаются налоговой службой либо заказными письмами по обычной почте, либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Как отмечает РИА Новости, соответствующие уведомления можно будет получать с июля текущего года.

Документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал госуслуг только с согласия получателя.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появилась функция оформления выплаты по уходу за нетрудоспособным. Для того, чтобы оформить компенсацию неработающему человеку или ухаживающему за нетрудоспособным, необходимо проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

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