Сбер и ДВФУ откроют центр ИИ во Вьетнаме

Сбер, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Ханойский государственный университет (ХГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и об открытии российско-вьетнамского Центра искусственного интеллекта (ИИ) в Ханое, сообщает пресс-служба банка.

«С 2018-го мы вместе готовим профессионалов в области ИИ и больших данных, с прошлого года проводим научные исследования в Дальневосточном центре искусственного интеллекта, а теперь выходим на международный уровень и с Ханойским государственным университетом рассчитываем открыть первый российско-вьетнамский Центр ИИ в Ханое», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Стороны обсудили перспективные направления работы Центра искусственного интеллекта — совместные образовательные программы и исследования прикладного характера. Центр будет открыт на базе Ханойского государственного университета.

Сбер и ДВФУ связывают многолетнее успешное сотрудничество и опыт работы с ИИ. С 2018 года в университете реализуется совместная программа магистратуры «Искусственный интеллект и большие данные», а в 2022-м открылся Дальневосточный центр искусственного интеллекта, который нацелен на развитие научно-образовательного сотрудничества ДВФУ, Сбера и вузов — партнеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в сфере внедрения и использования ИИ.