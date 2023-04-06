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Сбер и ДВФУ откроют центр ИИ во Вьетнаме

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Пресс-служба Сбера

Сбер, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Ханойский государственный университет (ХГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и об открытии российско-вьетнамского Центра искусственного интеллекта (ИИ) в Ханое, сообщает пресс-служба банка.

«С 2018-го мы вместе готовим профессионалов в области ИИ и больших данных, с прошлого года проводим научные исследования в Дальневосточном центре искусственного интеллекта, а теперь выходим на международный уровень и с Ханойским государственным университетом рассчитываем открыть первый российско-вьетнамский Центр ИИ в Ханое», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Стороны обсудили перспективные направления работы Центра искусственного интеллекта — совместные образовательные программы и исследования прикладного характера. Центр будет открыт на базе Ханойского государственного университета.

Сбер и ДВФУ связывают многолетнее успешное сотрудничество и опыт работы с ИИ. С 2018 года в университете реализуется совместная программа магистратуры «Искусственный интеллект и большие данные», а в 2022-м открылся Дальневосточный центр искусственного интеллекта, который нацелен на развитие научно-образовательного сотрудничества ДВФУ, Сбера и вузов — партнеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в сфере внедрения и использования ИИ.

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