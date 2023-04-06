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Во Франции заявили об экономическом превосходстве БРИКС над G7

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экс-депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что экономический потенциал БРИКС значительно превосходит G7. Об этом политик написал в Twitter.

«Вот оно! БРИКС экономически мощнее, чем G7! 31,5% мирового ВВП против 30,7%, и разрыв продолжит расти! А мы все еще застряли в старом упадочном мире из-за ЕС и НАТО! Большая ошибка! Хватит! Давайте будем свободными», — написал Филиппо.

Ранее Филиппо заявил о нежелании Японии следовать политике изоляции России.

До этого он заявлял, что Россия и другие страны решением сократить добычу нефти нанесли пощечину министру финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэру. По его словам, Бруно Ле Мэр, который должен был «обрушить российскую экономику», но в ответ получил «новую пощечину».

Также экс-депутат Европарламента сообщил, что страны Североатлантического альянса начинают сходить с ума, проводя политику на Украине. Своим мнением о решениях западного военного блока по поводу Украины Филиппо поделился в соцсетях, где осудил непомерную военную помощь киевскому режиму.

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