МЭА: в 2023 году Евросоюз недосчитается 60 млрд кубометров газа, или 15% от базового спроса

По итогам текущего года страны Евросоюза (ЕС) недосчитаются 60 млрд кубометров природного газа на фоне отсутствия гарантий по долгосрочным поставкам от зарубежных сырьевых экспортеров. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver со ссылкой на оценку аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Однако даже в случае заключения долгосрочных договоров на поставку в регион природного газа большие затраты властей ЕС на защиту местных домохозяйств и предприятий от негативных последствий энергетического кризиса могут повлиять на суммарные объемы импорта энергоресурса при подготовке к следующем отопительному сезону, уточняется в статье.

«С конца 2021 по начало 2023 года ЕС выделил около 700 миллиардов евро на разного рода господдержку в области энергетики. В ряде стран на это ушло более 4% ВВП <.....> В 2023 году мы столкнемся с дефицитом в 60 миллиардов кубометров, или 15% базового спроса ЕС на газ», — говорится в материале.

Кроме того, в разгар прошедшего отопительного сезона европейским странам пришлось потратить немалые денежные средства на закупку сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара. Высокие затраты на энергобезопасность могут привести к нехватке 15% базового спроса ЕС на топливо, поясняется в заметке.

6 апреля газета El Periodico со ссылкой на статистические данные энергетической компании Enagas сообщила, что один из ключевых потребителей сжиженного природного газа (СПГ) в Европе — Испания — сократила уровень потребления газа на 11% в период с августа 2022-го по конец марта 2023-го по сравнению со средними показателями за последние пять лет. В итоге к началу апреля королевство снизило объемы потребления до 232 430 ГВтч.