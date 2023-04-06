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Munich Re не станет продлевать срок страхования «Северного потока» в конце 2023 года

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Hannibal Hanschke/Reuters

Немецкая страховая компания Munich Re не планирует в конце 2023 года продлевать срок действия страхования газопровода «Северный поток», поврежденного в результате взрыва. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя компании.

Срок страхования со стороны Munich Re истечет в конце года.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на заявление международной страховой группы Allianz написало, что компания не станет продлевать срок действия страхования «Северного потока», который также истекает в конце нынешнего года.

Ранее 6 апреля прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил об отсутствии ясности по поводу того, кто может оказаться причастным к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 сентября 2022 года на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» зафиксировали повреждения и утечки газа. Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов.

На этой неделе в посольстве России в США заявили, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы правда о диверсии на «Северных потоках» стала известна.

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