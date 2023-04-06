Курс доллара на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Московской бирже перешагнул отметку в 81 руб., что стало максимальным показателем с начала апреля прошлого года. Об этом свидетельствую данные торговой площадки.

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара относительно закрытия прошлых торгов вырос на 1,19 руб., до 81,03 руб. в 13:53 по московскому времени. В то же время евро рос на 1,2 руб., до 88,49 руб.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 88 руб., что стало максимальным показателем с 14 апреля 2022 года. Курс евро на 12:10 по московскому времени рос на 86 коп., до 88,15 руб., доллар прибавил в стоимости 93 коп. и вырос до 80,77 руб.

Также 6 апреля курс доллара превысил 80 руб. впервые с 18 апреля 2022 года, при этом китайский юань растет до 11,63 руб., евро — до 87,5 руб. Курс доллара по состоянию на 9.23 мск вырос на 25 коп. и составил 80,08 руб., курс китайской валюты увеличился 5 коп., до 11,63 руб., европейской валюты — на 17 коп., до 87,46 руб. При этом в начале торгов 5 апреля евро дешевел к рублю.