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Журналист Моррис заявил, что США сами создали финансовый кризис, но не хотят это признавать

Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что руководство Соединенных Штатов Америки спровоцировало развитие финансового кризиса в стране, но упорно это не признаёт.

«Мы видели, как ФРС признал, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. <…> Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается», - цитирует Морриса Общественная служба новостей.

Моррис подчеркнул, что специалисты давно делали прогнозы о том, что Штаты ждет крах банковской системы, но власти государства до последнего отказывались это признавать.

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