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ВШЭ: больше четверти опрошенных компаний России смогли использовать санкции для развития

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ВШЭ

28% компаний в России сумели использовать введенные западными странами санкции для внедрения новых возможностей. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на содержание доклада ВШЭ «Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания».

Опрос проводили в августе — ноябре 2022 года в 9 федеральных округах и в 71 российском субъекте среди руководителей предприятий обрабатывающих отраслей промышленности.

«Свыше четверти российских компаний (28%) смогли использовать новые возможности: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% — вышли на новые для себя рынки, 4% — привлекли квалифицированные кадры», — отметили в докладе.

Исследователи также назвали факторы, которые смягчили действие ограничений, среди них — сотрудничество с крупными странами-партнерами и кооперация в рамках глобальных цепочек создания стоимости товаров.

Во второй половине марта агентство Reuters со ссылкой на данные семерых источников написало, что российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров.

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