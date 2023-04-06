Сбер заключил первую сделку валютного форварда на дирхамы

В Сбербанке появилась возможность заключать валютные форварды в паре дирхам – рубль, сообщает пресс-служба банка.

Теперь корпоративные клиенты банка, которые работают с валютой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), могут защитить свой бизнес от колебаний курсов валют.

«Сегодня ОАЭ — это перспективное бизнес-направление, а не только туристическая локация, поэтому мы оперативно запустили валютный форвард в паре дирхам – рубль. Мы расширяем как линейку валютных пар в действующих продуктах, так и спектр финансовых решений», — отметил директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля.

Валютный форвард используют для более точного планирования финансовых потоков компании: инструмент дает возможность управлять валютным риском, фиксируя курс обмена валюты на будущую дату.

Компания «Росмэн», которая специализируется на издании книг и продаже детских игрушек, стала первым клиентом Сбербанка, который воспользовался валютным форвардом по паре дирхам – рубль.

«Мы давно используем финансовые инструменты, которые позволяют защитить нашу компанию от изменений курса валют на рынке. Так мы стабилизируем денежные потоки и фиксируем маржинальность бизнеса до момента реализации товара. Наша компания работает с контрагентами в разных валютах, поэтому предложение Сбера по паре дирхам – рубль для нас актуально», — сказал финансовый директор ООО «Росмэн» Александр Папуша.