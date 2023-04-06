Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокурор Швеции: за взрывами на «Севпотоках» может стоять спонсируемая государством группа

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что вероятнее всего за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит группа, спонсируемая государством. Об этом сообщает Reuters.

«Основной сценарий» заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством», — пояснил Люнгквист.

Он добавил, что к диверсии может быть теоретически причастна независимая группа.

Люнгквист подчеркнул, что тип взрывчатки, который использовали при диверсии, исключает «значительную часть действующих лиц».

Ранее прокурор Швеции говорил, что пока нет ясности, кто может быть причастен ко взрывам на газопроводах.

Прокуратура Швеции ведет расследование по факту диверсий на газопроводах. Люнгквист выразил надежду на то, что удастся установить виновника происшествия, но отметил, что это будет непросто в свете сложившихся обстоятельств.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях