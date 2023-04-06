Прокурор Швеции: за взрывами на «Севпотоках» может стоять спонсируемая государством группа

Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что вероятнее всего за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит группа, спонсируемая государством. Об этом сообщает Reuters.

«Основной сценарий» заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством», — пояснил Люнгквист.

Он добавил, что к диверсии может быть теоретически причастна независимая группа.

Люнгквист подчеркнул, что тип взрывчатки, который использовали при диверсии, исключает «значительную часть действующих лиц».

Ранее прокурор Швеции говорил, что пока нет ясности, кто может быть причастен ко взрывам на газопроводах.

Прокуратура Швеции ведет расследование по факту диверсий на газопроводах. Люнгквист выразил надежду на то, что удастся установить виновника происшествия, но отметил, что это будет непросто в свете сложившихся обстоятельств.