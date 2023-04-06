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Трамп заявил, что доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена

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Andrew Kelly/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай пытается вытеснить доллар США как валюту номер один во всем мире. Немыслимо три года назад! Если это произойдет, а под руководством Байдена, вероятно, произойдет, это станет самым большим поражением нашей страны в ее истории», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что экономика США терпит крах, и в ближайшее время доллар перестанет быть стандартом при расчетах. По его мнению, это станет крупнейшим провалом страны за 200 лет.

До этого газета Global Times написала, что США приближаются к краху своего господства, так как сделали из доллара оружие и используют его против России. США приблизили упадок собственного господства. Сделав из доллара оружие и — хуже того — использовав его против России во время санкционного противостояния, они настроили мир против себя. Теперь многие страны пытаются избавиться от господства доллара, отметили в публикации.

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