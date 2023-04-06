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Трамп высказался об американской экономике при Байдене

Доллар может скоро перестать быть мировой валютой «номер один» из-за проводимой политики администрации президента США Джо Байдена, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что Китай пытается вытеснить доллар как валюту номер один. По его словам, если такое произойдет, то это станет самым большим поражением Соединенных Штатов в истории государства.

Как напоминает НСН, ранее Трамп отреагировал на предъявление обвинений в свой адрес. Своих оппонентов 45-й президент США назвал «бандитами и леворадикальными монстрами».

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