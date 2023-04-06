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Superjob: к маю россияне ожидают роста доллара до 83,6 рубля, евро — до 91,1 рубля

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

К началу мая текущего года россияне ожидают значительного увеличения курсов ведущих мировых валют по отношению к российской. К этому времени, по мнению граждан, курс американского доллара укрепится до 83,6 руб., а евро — до 91,1 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. По состоянию на 6 апреля, официальный курс доллара от Центробанка составляет 79,4961 руб., евро — 87,0954 руб.

«К 1 мая россияне прогнозируют рост валютных курсов <...> — 83,61 рубля за доллар и 91,12 рубля за евро», — говорится в материале.

При этом следят за курсами ведущих мировых валют меньшинство экономически активного населения России. За динамикой доллара наблюдают 22% граждан, за евро — 20%, поясняется в заметке.

«За динамикой курса доллара следят 22 процента россиян, евро — 20 процентов. За полгода уровень интереса к американской валюте не изменился, к евро — чуть вырос», — заключается в статье.

6 апреля курс доллара на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с 18 апреля 2022 года. При этом китайский юань рос до 11,63 руб., евро — до 87,5 руб.

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