Idnes: стоимость пасхальных продуктов в Чехии за год выросла более чем на треть

Стоимость продуктов, которые используются для приготовления традиционных пасхальных изделий, в Чехии в апреле этого года выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написало сетевое издание Idnes со ссылкой на данные Чешского статуправления (ЧСУ).

«Стоимость покупательской корзины с продуктами для выпечки традиционных изделий к католической Пасхе (отмечается 7-11 апреля) в этом году возросла по сравнению с апрелем 2022 года, по данным ЧСУ, более чем на треть, что делает нынешнюю Пасху самой дорогой за многие последние годы», — следует из материала (цитата по РИА Новости).

Например, яйца подорожали на 85%. Выросли в цене сливки, порошковые изделия, ароматизированный сахар, дрожжи, разрыхлитель. Стоимость сырья для приготовления барашка или паштета увеличилась на $1,2 и составляет $5,6 в этом году. В материале говорится, что цены на пиво, мясо, овощи, фрукты, майонез и другие продукты также показали заметный рост.

Ранее ретейлеры в России отметили рост спроса на куличи за неделю до Пасхи. По сравнению с предпасхальным периодом прошлого года он вырос в 3,2 раза.