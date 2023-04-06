Вице-премьер Чернышенко: товарооборот между Россией и Вьетнамом должен достичь $10 млрд к 2030 году

Товарооборот между Россией и Вьетнамом должен достигнуть $10 млрд к 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Вьетнам — наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом — один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в 10 млрд долларов США товарооборота к 2030 году», — сообщил Чернышенко по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (цитата по ТАСС).

Ранее РИА Новости написали, что Россия и Вьетнам работают над упрощением визового режима между странами для восстановления связей по широкому спектру направлений. В частности, российское посольство в Ханое предложило упразднить некоторые процедуры и документы для желающих въехать в Россию вьетнамских граждан.

Посол РФ в Ханое Геннадий Бездетко отметил, что если решение об упрощенном визовом режиме вступит в силу, Вьетнам и Россия могут начать двигаться в сторону отмены виз.