Армянский инвестфонд Balchug Capital выкупил московский ТЦ «Метрополис» у американских инвесторов

Новым владельцем московского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Метрополис», расположенного на Ленинградском шоссе, стал армянский инвестфонд Balchug Capital. До этого совладельцами ТРЦ были американские фонды под управлением Morgan Stanley и девелопера Hines, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя инвестфонда и консалтинговую компанию IBC Real Estate, которая занималась консультированием соответствующей сделки.

«Новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» (205 000 кв. м), который находится рядом со ст. м. «Войковская» на Ленинградском шоссе, стал инвестфонд Balchug Capital. Покупка ранее была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в материале.

При этом сумму сделки представитель Balchug Capital назвать отказался. Но уточнил, что цена была «привлекательной». Представители предыдущих владельцев ТРЦ — Morgan Stanley и Hines — также не стали раскрывать конечную стоимость продажи российских активов, заключается в статье.

До этого еще одним претендентом на покупку ТРЦ «Метрополис» выступала компании из Казахстана «М Холдинг Лтд.». 27 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила намерение руководства фирмы приобрести активы у американских фондов под управлением Morgan Stanley и Hines. Однако до окончательного приобретения активов дело так и не дошло.