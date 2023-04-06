«Известия»: Bonduelle заявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»

Французский производитель консервированной продукции Bonduelle официально уведомила бизнес-ассоциацию «Русбренд» о том, что прекратит платить взносы уже с 2024 года. Об этом написала газета «Известия».

В «Русбренд» подтвердили, что компания остановит членство со следующего года. По данным газеты, Bonduelle уже успела перенести свой офис, который отвечает за маркетинг, в Казахстан. По данным базы данных СПАРК, никаких юридических изменений в головной компании пока не произошло.

В российском офисе Bonduelle рассказали, что продолжают работу в России в рамках законодательства и договорных обязательств с клиентами и партнерами.

В 2022 году «Русбренд» покидали те компании, которые полностью или частично останавливали развитие в России. В том числе, это сделали Nike, Coca-Сola company (подразделение, которое отвечало за маркетинг компании).

В ряде торговых сетей – например, «Ленте» и «Верном» — газете сказали, что не получали от Bonduelle уведомлений о прекращения партнерства.

В Минсельхозе сообщили, что в министерство не поступала информация о завершении деятельности Bonduelle на российском рынке.

В ноябре 2022 года компания отказалась покидать Россию. То, что Bonduelle покидает «Русбренд», может означать, что компания все же намерена уйти из России, считают в Союзе потребителей РФ.