Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года

Курс доллара превысил 80 руб. впервые с 18 апреля 2022 года, при этом китайский юань растет до 11,63 руб., евро — до 87,5 руб. Об этом свидетельствует данные Московской биржи.

Курс доллара по состоянию на 9.23 мск вырос на 25 коп. и составил 80,08 руб., курс китайской валюты увеличился 5 коп., до 11,63 руб., европейской валюты — на 17 коп., до 87,46 руб. При этом в начале торгов 5 апреля евро дешевел к рублю.

5 апреля на открытии Мосбиржи курс доллара снизился до 79,41 руб., а курс евро достиг 87,26 руб.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что российские власти ожидают 77 руб. за доллар к концу 2023 года. Это прописано в последнем прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития РФ. Еще два источника газеты, близкие к Кабмину, отметили, что слабый курс рубля – временное явление.