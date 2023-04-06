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«Ъ»: граждане сменили приоритеты при выборе зарубежной недвижимости

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Global Look Press

По данным международного брокера недвижимости Tranio, спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде в январе-марте 2023 года вырос на 57% в годовом выражении, а в Индонезии — на 39%. Об этом написала газета «Коммерсант».

Коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова уточнила, что на азиатский рынок сейчас переориентировались те, кто планировал покупать недвижимость в Турции.

«Усложнение процедуры получения вида на жительство, взлет цен на курортах Антальи и опасения, связанные с землетрясением, заставили инвесторов расширить поле поиска», — сказала Милишенкова.

По ее словам, преимуществами рынка Азии являются возможность оплаты сделки напрямую с российских счетов, отсутствие сезонных колебаний спроса на аренду и довольно низкий инвестиционный порог. В Таиланде он начинается от $100 тыс. (8 млн руб.), на Бали — от $150 тыс. (11,9 млн руб.).

По мнению аналитиков, доходность от вложений на рынках Таиланда и Индонезии может оказаться выше, чем в Европе, но инвестиции могут быть рискованными. Например, могут быть задержки со строительством или его низкое качество, считают эксперты.

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