В ЕК заявили, что Киев уведомил о закрытии дефицита на 2023 год благодаря МВФ и ЕС

Согласно заявлению Еврокомиссии по итогам заседания Межведомственной координационной платформы доноров для Украины, Киев смог закрыть дефицит на 2023 год благодаря МВФ и ЕС, сообщает ТАСС.

«Правительство Украины представило свои бюджетные потребности на 2023 год, которые оно оценивает в 39,9 млрд долларов. После утверждения четырехлетней программы МВФ по поддержке Украины с общим бюджетом в 15,6 млрд долларов и с учетом поддержки ЕС бюджета Украины в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро с выплаченными уже 4,5 млрд евро, а также взносов других доноров правительство Украины подтвердило, что закрыло дефицит бюджета на 2023 год», — указано в сообщении.

Кроме того, Украина представила план по потребностям восстановления энергетической инфраструктуры — эти затраты составляют до $14,1 млрд.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в соцсетях, что он провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались текущая ситуация на Украине и необходимость завершения конфликта на условиях Киева.