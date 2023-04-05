Доля россиян на рынке недвижимости Бахрейна выросла втрое в январе — марте 2023 года

Интерес россиян к покупке недвижимости на первичном рынке Бахрейна по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года вырос втрое относительно четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года, доля граждан России в общей структуре продаж составила 30%. Об этом написало интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков агентства Golden Brown Group.

В компании отметили, что на сегодняшний день многие клиенты из России ищут альтернативу Дубаю. Бахрейн привлекает их в том числе более низкими ценами на жилье, развитым финансовым сектором.

Апартаменты площадью 70-100 кв. м с одной спальней у береговой линии с прямым выходом к пляжу можно приобрести за сумму от $650 тыс. Аналогичная недвижимость в Дубае в районах Dubai Harbour или Emaar Beachfront стоит от $1 млн за кв. м.

В первой половине февраля эксперт-брокер по недвижимости агентства Hive Network Real Estate Марина Ганова рассказала, что россияне стали проявлять интерес к недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на фоне землетрясений в Турции, отчего рост спроса за весь год может составить 200%.

В начале февраля пресс-служба агентства недвижимости BD-GROUP представила информацию, согласно которой россияне интересовались приобретением жилья в Грузии больше граждан других стран в 2022 году.