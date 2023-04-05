«Ведомости»: российские банки столкнулись с нехваткой юаней

Российские кредитные организации в последние недели начали покупать у Банка России китайские юани через валютный своп — сделку, предполагающую обратную продажу через какое-то время с уплатой процентов. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные регулятора.

Как пишет издание, объем таких покупок со стороны российских банков существенно растет, что может ослабить национальную валюту.

Центробанк запустил этот инструмент в январе 2023 года, но до последнего момента кредитным структурам хватало китайской валюты. Только 4 апреля банки купили у регулятора сразу 2,8 млрд юаней при лимите в 10 млрд.

Возможной причиной дефицита юаней является рекордный уровень торговли китайской валютой на Московской бирже — в марте он достиг 2 трлн руб., что в 74 раза выше, чем в начале 2022 года. Юань второй месяц подряд обгоняет американский доллар и европейскую валюту, у которых 1,69 трлн и 1,26 трлн соответственно.

Накануне агентство Bloomberg после анализа ежедневных отчетов о транзакциях Московской биржи пришло к выводу, что китайский юань смог вытеснить доллар и стать наиболее торгуемой валютой в России, в чем помогли санкции против Москвы.