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Суд в США обязал Сторми Дэниелс компенсировать Трампу судебные издержки в размере $121 тысячи

Сын Трампа: суд обязал порноактрису Дэниелс возместить Трампу судебные издержки в $121 тысячу

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Mary Altaffer/Evan Vucci/AP Photo

Апелляционный суд девятого округа в США обязал бывшую порноактрису и стриптизершу Стефани Клиффорд (творческий псевдоним — Сторми Дэниелс) компенсировать экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу судебные издержки в размере $121 тыс. Об этом сын политика Дональд Трамп — младший написал в своем Twitter-аккаунте.

«Апелляционный суд 9-го округа <...> присудил Трампу возмещение гонорара адвоката в размере $121 962 от Сторми Дэниелс», — указывается в публикации.

Сын бывшего американского президента также добавил, что эта сумма идет в дополнение к примерно к $500 тыс., которые Дэниелс уже должна политику в результате проигрыша в суде в 2018 году, когда актриса обвинила Трампа в распространении информации, якобы порочащей ее честь.

4 апреля суд в Нью-Йорке предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам, арестовал его, но в тот же день снял арест. Политик в ходе судебного заседания отверг все выдвинутые против него обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, финансовые документы о которых он якобы подделал. Белый дом заявил, что готов к возможным беспорядкам из-за преследования экс-главы государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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