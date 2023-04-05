Почта Банк объявил о розыгрыше подарков к своему дню рождения

Почта Банк в честь своего семилетия запускает конкурс «7 чудесных сторон Почта Банка». В течение недели в своем Телеграм-канале компания разыграет 49 подарков, среди которых будут денежные призы, билеты в театр, сертификаты, карты с индивидуальным дизайном и многое другое, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что ежедневно, с 5 по 11 апреля, в 12:00 по московскому времени в Телеграм-канале Почта Банка будут публиковаться вопросы и задания «о семи чудесных сторонах» компании — фактах, достижениях, уникальных продуктах.

«Каждый день мы будем выбирать 7 победителей: подарки получат первые семь счастливчиков, правильно ответивших на вопрос», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, нужно правильно ответить на вопрос в числе первых семи человек, быть клиентом Почта Банка и подписчиком Телеграм-канала, уточняют организаторы конкурса.

«Есть такая традиция — в день рождения не только принимать подарки, но и дарить их близким и друзьям. Поэтому к своему семилетию мы приготовили сюрпризы для наших клиентов — тех, кто хорошо нас знает, любит и доверяет. А для новых клиентов — это отличный повод познакомиться ближе. Так родилась концепция «7 чудесных сторон Почта Банка», которая и легла в основу нашей викторины», — прокомментировала PR-директор Почта Банка Ольга Очеретина.

Почта Банк — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе почтовый отделений по всей стране.

К наиболее ярким успехам прошлого года представители Почта Банка относят увеличение числа активных клиентов — сегодня услугами банка регулярно пользуются более 8,5 млн человек в стране, открытие 8 тыс. новых точек обслуживания на базе отделений Почты России в малых и удаленных поселках, запуск «мультиподписи» — единого цифрового ключа для доступа к цифровым услугам Почта Банка и Почты России и другие проекты.