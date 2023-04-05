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Киргизская Aero Nomad Airlines до конца апреля начнет выполнять регулярные рейсы в Москву

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Depositphotos

Авиакомпания Aero Nomad Airlines из Киргизии запланировала до конца апреля запустить регулярные рейсы в Москву. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ОАО «Международный аэропорт Манас», в состав которого входят все крупные воздушные гавани Киргизии.

«Отечественная авиакомпания Aero Nomad Airlines с 30 апреля 2023 года планирует запустить свой первый регулярный рейс по маршруту Бишкек — Москва — Бишкек, увеличив тем самым количество регулярных рейсов из Бишкека в Москву», — сказали в пресс-службе.

В планах авиаперевозчика летать из Бишкека в российский аэропорт Внуково и в обратном направлении дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

На сегодняшний день из столицы Киргизии в Москву летают пассажирские самолеты нескольких авиакомпаний, в том числе киргизская Avia Traffic и «Уральские авиалинии».

В первой половине марта пресс-служба ереванского аэропорта Звартноц сообщила, что компания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван.

Во второй половине марта посол Индонезии в Москве Хосе Таварес выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Россией до конца 2023 года.

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