Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Уралкалий» до 30 сентября поставит Индии хлористый калий по цене $422 за тонну

close
100%
Depositphotos

Российский производитель калийных удобрений «Уралкалий» подписал контракт с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) о поставке в порт южноазиатского покупателя хлористого калия до 30 сентября 2023 года по цене $422 за тонну. Сообщение об этом пресс-служба российской компании опубликовала на своем сайте.

Информацию об объеме поставки и общей сумме в сообщении не уточнили.

Индия наряду с Китаем является крупнейшим потребителем калия в мире. До этого «Уралкалий Трейдинг» («дочка» «Уралкалия») подписывал договор с индийской IPL на поставки хлористого калия в мае 2020 года. Тогда договаривались о цене $230 за тонну.

Ранее 5 апреля агентство Anadolu со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortexa сообщило, что Россия экспортировала в Китай и Индию 91% от всех поставок своей сырой нефти в марте, таким образом переориентировав поставки на фоне санкций стран Запада.

На прошлой неделе газета «Ведомости» написала о поставке Индии 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд со стороны российского «Трансмашхолдинга».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях