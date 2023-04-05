«Уралкалий» до 30 сентября поставит Индии хлористый калий по цене $422 за тонну

Российский производитель калийных удобрений «Уралкалий» подписал контракт с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) о поставке в порт южноазиатского покупателя хлористого калия до 30 сентября 2023 года по цене $422 за тонну. Сообщение об этом пресс-служба российской компании опубликовала на своем сайте.

Информацию об объеме поставки и общей сумме в сообщении не уточнили.

Индия наряду с Китаем является крупнейшим потребителем калия в мире. До этого «Уралкалий Трейдинг» («дочка» «Уралкалия») подписывал договор с индийской IPL на поставки хлористого калия в мае 2020 года. Тогда договаривались о цене $230 за тонну.

Ранее 5 апреля агентство Anadolu со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortexa сообщило, что Россия экспортировала в Китай и Индию 91% от всех поставок своей сырой нефти в марте, таким образом переориентировав поставки на фоне санкций стран Запада.

На прошлой неделе газета «Ведомости» написала о поставке Индии 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд со стороны российского «Трансмашхолдинга».