Минфин сократит продажи юаней с 7 апреля по 5 мая до ₽3,7 млрд в день

Минфин РФ ожидает, что в апреле 2023 года сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 113,6 млрд рублей. Соответственно, объем продажи китайских юаней в рамках бюджетного правила с 7 апреля по 5 мая будет на уровне 74,6 млрд руб. или 3,7 млрд руб. в день. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2023 года составило 39,0 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 74,6 млрд руб.», — следует из сообщения министерства.

В Минфине уточнили, что операции будут проводиться с 7 апреля 2023 года по 5 мая, и ежедневный объем продажи валюты будет «в эквиваленте 3,7 млрд рублей».

С 7 марта по 6 апреля ежедневный объем продаж Минфином юаней в рамках бюджетного правила достигал 5,4 млрд руб. в день. А с 7 февраля по 6 марта Минфин ежедневно продавал юани на сумму 8,9 млрд руб.

Центробанк с 13 января начал закупки китайских юаней в рамках бюджетного правила. Операции проходят на Мосбирже. Торги идут в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра».