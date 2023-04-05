Минфин России спрогнозировал 113,6 млрд руб. недополученных нефтегазовых доходов в апреле

Российский бюджет в апреле недополучит 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов. Такую предварительную информацию опубликовала пресс-служба Минфина на своем сайте.

По данным ведомства, в марте казна недополучила 39 млрд руб. от ожидаемых нефтегазовых поступлений.

В январе и феврале 2023 года российский бюджет пополнился на 2,217 трлн руб. за счет ненефтегазовых доходов. Показатель снизился на 9% относительно аналогичного периода 2022 года за счет сокращения поступлений налога на прибыль.

Нефтегазовые доходы бюджета за этот же период упали на 46%, до 947 млрд руб., что, по данным Минфина, связано со снижением котировок цен на нефть российской экспортной марки Urals и сокращением объема экспорта газа.

На этой неделе российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что за прошедшие месяцы 2023 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) не пополнялся, поскольку его средства использовали на различные цели. По словам Силуанова, цены на российские энергоресурсы в настоящее время «немного подкачали».