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Kpler: Россия поставила рекордный объем нефтепродуктов морем в марте вопреки эмбарго Евросоюза

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Tatiana Meel/Reuters

По итогам марта текущего года российские сырьевые компании поставили рекордный объем нефтепродуктов по морю, увеличив экспорт на 31,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022-го. При этом наращивание поставок сырья из РФ произошло вопреки эмбарго Евросоюза (ЕС), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитического агентства Kpler.

5 февраля 2023 года вступило в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов, доставляемых морским путем. В тот же день начал действовать механизм предельных цен на закупку нефти из РФ. Согласно его условиям, «потолок» цен на нефть установили на уровне $60 за баррель, а предельную стоимость нефтепродуктов — на отметках $100 за баррель для дизельного топлива, бензина и на уровне $45 за баррель мазута и других более дешевых видов продукции, уточняется в статье.

«Российские нефтекомпании в марте 2023 г. увеличили экспорт нефтепродуктов по морю на 31,2% относительно марта прошлого года до 3,13 млн баррелей в сутки. В результате мартовский показатель стал историческим рекордом: предыдущий максимум экспорта был зафиксирован в феврале 2022 г. и составил 3,1 млн б/c», — заключается в материале.

3 апреля агентство Reuters со ссылкой на информацию поставщика данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков Refinitiv сообщило, что Россия экспортировала морским транспортом около 4,5 млн т дизельного топлива в марте 2023 года. Этот показатель оказался на 12% больше относительно февральских значений.

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