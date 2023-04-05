WT: все больше стран в мире ищут альтернативу доллару в качестве резервной валюты

За последнее время все больше стран по всему миру стали искать альтернативу американскому доллару в качестве глобальной резервной валюты. Одной из причин подобного тренда стали международные санкции против России, сообщает газета The Washington Times.

Резервной валютой называют иностранную расчетную единицу, которой владеют Центральные банки и другие финансовые органы для обеспечения международных операций и инвестиций. Еще одним предназначением резервной валюты является средство хранения денежных сбережений. За последнее время развивающиеся страны, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию, Индонезию, Аргентину и ЮАР, снизили уровень доверия к американскому доллару и стали использовать национальные валюты для проведения различных банковских и торговых операций, поясняется в статье.

«Страны, враждебно настроенные по отношению к США и их союзникам, включая Китай, Россию, Бразилию, Индию, Индонезию, Аргентину и ЮАР, ищут способы свержения доллара с пьедестала основной мировой резервной валюты. Эти и другие государства открыто бунтуют против «финансового империализма» Америки», — говорится в материале.

Однако стремлений вышеперечисленных стран по ослаблению позиции американского доллара на мировом валютном рынке пока явно недостаточно. Ближайшим конкурентом доллара среди нацвалют развивающихся стран является китайский юань, однако на его долю сейчас приходится только 3% международных резервов, тогда как для доллара США этот показатель составляет 60%, заключается в заметке.

4 апреля американский журнал Forbes сообщил, что западные государства оказались удивлены тем, что другие страны начали отказываться от нефтедоллара после введения международных санкций против России. В качестве примера в статье были приведены сделки между Бразилией и Китаем, Индией и ОАЭ, а также рядом других стран. Все эти соглашения создают предпосылки того, что нефтедоллар постепенно стал терять свое влияние на глобальном рынке.