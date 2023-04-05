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Центробанк: повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков не предрешено

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк РФ сохраняет сигнал об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях в случае усиления проинфляционных рисков. Однако решение не предрешено. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме. Его слова передало «Прайм».

Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 28 апреля.
«При усилении проинфляционных рисков совет директоров на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки. Но это решение не предрешено», — сообщил Заботкин.

Сигнал о том, что при усилении проинфляционных рисков регулятор будет рассматривать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, ЦБ дал в пресс-релизе в марте. Регулятор отметил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.

17 марта 2023 года ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в четвертый раз подряд. В марте 2022 года ставка была повышена до 20% годовых, затем начался цикл ее снижения.

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