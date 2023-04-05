РБК: работодатели в России стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях

Российские работодатели в этом году стали вдвое реже увольнять сотрудников за публикации в социальных сетях по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщило РБК со ссылкой на опрос рекрутингового сервиса SuperJob.

По данным сервиса, в этом году каждый 20-й работодатель в России увольнял сотрудников за публикации в соцсетях. Это вдвое ниже показателя 2020 года.

«Около 18% работодателей отметили, что просматривают публикации своих работников в социальных сетях. 25% работодателей сообщили, что отказывали в приеме на работу из-за публикаций в соцсетях кандидата», — следует из материала.

Опрос Superjob был проведен с 24 марта по 3 апреля 2023 года в 253 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 1 тыс. работников, ответственных за подбор персонал, и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра Зарплаты.ру, наличие расширенного ДМС, включающего стоматологические и психологические услуги, является наиболее важным для сотрудников российских компаний от 24 до 39 лет (44%) и от 18 до 23 лет (40%).