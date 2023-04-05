Politico: ЕС обсудит 11-й пакет санкций против России после католической Пасхи

Европейский союз планирует провести новый раунд переговоров между Европейской комиссией и послами ЕС по новому, 11-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщается европейская газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

По словам источников газеты, переговоры на тему новых санкций ожидаются сразу после пасхальных праздников.

В 2023 году католическая Пасха приходится на 9 апреля, православные верующие встретят ее на неделю позже — 16 апреля.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что в одиннадцатом пакете антироссийских санкций планируется уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер.

Ранее европейские СМИ писали, что ряд стран ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом санкций в отношении России.