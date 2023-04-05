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В интернете появились мошенники, предлагающие за деньги оценивать отели на Booking.com

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«Газета.Ru»

В интернете появились мошенники, которые предлагают людям за вознаграждение оценивать отели на портале по выбору жилья Booking.com. Об этом газете «Известия» рассказали в компании R-Vision.

Платформа Booking.com перестала работать в России в марте 2022 года. На ней больше нельзя платить российскими банковскими картами, нет возможности забронировать отель с российского IP-адреса.

«Несмотря на то, что Booking приостановил работу в России, злоумышленники используют сервис как приманку. А вот уже при переходе по объявлению в мессенджеры, тема корректируется — пользователю предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах». За денежное вознаграждение нужно выполнить несколько заданий. Например, проставить «лайки» определенным товарам на сайте продавца», — рассказали газете в компании.

Далее людям дают следующие задания. Например, им предлагают завести кошелек на стороннем сервисе, перечислить туда деньги и с него выкупить эти товары. Деньги, которые на это потрачены, обещают вернуть с процентами. Но покупка товара — это всего лишь обман, который не является настоящей сделкой. Новый «сотрудник» просто лишается своих денег, следует из статьи.

По словам экспертов, мошенники таким образом модернизировали популярную в интернете схему по «приему на работу» в AliExpress, Ozon и Wildberries и постоянно обновляют свои сценарии обмана пользователей.

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