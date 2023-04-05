Минпромторг: спрос на гражданские беспилотники в России до 2030 года составит ₽200 млрд

Минпромторг РФ определил, на какие суммы и в какие сроки планирует закупать гражданские беспилотные летательные аппараты, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По информации издания, до 2030 года спрос госорганов и компаний на такие беспилотники в России составит около 200 млрд рублей.

В 2023-2026 годах Минпромторг оценил объем госзаказа на беспилотники в 100 млрд рублей. В том числе, по расчетам ведомства, на закупку беспилотников понадобится 8,6 млрд руб. в 2023 году, 49,6 млрд руб.— в 2024–2025 годах и 42,1 млрд руб.— в 2026 году. В общем до 2030 года спрос оценивается в 200 млрд руб. Такие параметры закреплены в документе, который был утвержден протоколом по итогам совещаний под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, следует из статьи. В Минпромторге газете подтвердили утверждение протокола.

«В натуральном выражении ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти — ред.) и госкомпании претендуют на 480 тыс. единиц техники до 2030 года. Источники «Ъ» в министерстве уточняют, что до 2026 года речь идет о 250 тыс. единиц, 90% объема составят легкие и средние машины (до 30 кг). В тяжелом сегменте подтвержден спрос на 500 вертолетов и более 160 мультироторов. По какой стоимости рассчитывались параметры, неизвестно», — говорится в статье.

Предполагается, что объем закупок будет утвержден осенью при формировании бюджета на 2024–2026 годы и закреплен в паспорте нацпроекта по беспилотникам, сказали источники газеты в правительстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Правительство РФ определит параметры госзаказа на гражданские воздушные беспилотники. В статье говорилось, что предварительный спрос только на тяжелые беспилотники составляет более одной тысяч единиц.