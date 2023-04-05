Число туристов «Земли леопарда» в Приморье в 2022 году выросло в четыре раза

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк заявил, что число туристов, посетивших охраняемые территории дирекции заповедников «Земля леопарда» в Приморье, в 2022 году выросло в четыре раза. Его слова передает РИА Новости.

Как Бардюк рассказал журналистам, по итогам прошлого года «Землю леопардов» посетили почти 130 тысяч туристов благодаря мероприятиям и развитию инфраструктуры.

По словам заместителя директора по экологическому просвещению и туризму Олеси Сторожук, в дальнейшем планируется развивать новые направления туризма на охраняемых территориях ФГБУ, в числе которых спелеотуризм.

«Впервые мы хотим развивать спелеотуризм… Подводный мир заповедника – новое для нас направление, не новое для морского заповедника. Мы возрождаем старый маршрут и совместно с дайв-центрами хотим развивать именно дайвинг в морском заповеднике в районе (острова) Большого Пелиса. Маршрут был представлен на выставке в Москве, большой интерес вызвал у целевой аудитории», — рассказала Сторожук.

В марте национальный парк «Земля леопарда» объявил в своем Telegram-канале о возвращении проводимого ранее трейлового полумарафона Leo.Run этим летом. Он пройдет 10 июня.

Уточнялось, что маршрут спортивного мероприятия в Приморье будет проходить недалеко от села Барабаш – по знаменитой своей живописностью «Семиверстке».