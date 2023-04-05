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В США заявили об обсуждении с Украиной помощи в разработке газовых месторождений

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Gleb Garanich/Reuters

Первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможные пути оказания содействия Украине в разработке газовых месторождений. Об этом он сказал в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что у Украины, разумеется, есть запасы природного газа, и у двух стран были хорошие двусторонние обсуждения в плане дальнейшей разработки соответствующих месторождений.

«Прежде всего в интересах самого украинского народа и обеспечения их энергетической безопасности», — отметил Турк.

По словам замминистра, в Вашингтоне с нетерпением ждут возможности продолжить сотрудничество с Украиной по данному вопросу.

Ранее на сайте Оператора ГТС Украины сообщалось, что объем поставляемого через территорию Украины российского газа на 4 апреля составил 41,7 млн кубометров, что на 2,2 млн кубов больше, чем накануне, 3 апреля (39,5 млн). Отмечалось, что увеличение объемов транзита российского топлива происходит на фоне удорожания природного газа на ведущих биржах.

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