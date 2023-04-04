Концерн Orlen из Польши разорвал последний контракт на поставку российской нефти

Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку российской нефти, сообщает телеканал Polsat.

«Было два контракта. Этих контрактов больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора», — рассказал глава компании Даниель Обайтек.

Он добавил, то концерн уже смог найти недостающие 10% объема российской нефти из общего баланса. Это результат диверсификации поставок, которая проводится с 2015 года, заверяют в концерне.

Ранее АЭС «Дукованы» в Чехии отказалась от использования ядерного топлива из России и с 2024 года будет получать его от американской компании Westinghouse.

Контракт рассчитан на 15 лет, отмечает телеканал. Почти 40 лет до этого АЭС «Дукованы» получала ядерное топливо из СССР, а затем из России.