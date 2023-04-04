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Замминистра энергетики США призвал ЕС быстрее закупать газ на две предстоящие зимы

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Depositphotos

Замминистра энергетики США Дэвид Турк призвал Европейский союз быстрее закупать газ на две предстоящие зимы, так как дополнительные объемы из США будут доступны только через несколько лет, сообщает ТАСС.

Он признал, что прошедшая зима была достаточно мягкой, и ожидания высокого расхода топлива не подтвердились.

«Но <...> мы не можем расслабляться. И мы должны продолжать предпринимать все свои усилия для следующей зимы. Тем не менее, считаю, есть общая уверенность в том, что, если мы не будем расслабляться, проделаем то, что надо проделать, <...> то мы можем быть подготовленными к следующей зиме», — заявил Турк.

По его словам, Евросоюзу стоит задуматься о накоплении запасов и к следующей зиме.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европейский союз ждут трудности в случае запрета Соединенных Штатов на экспорт сжиженного природного газа.

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