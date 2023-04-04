Президент Всемирного банка: Украине нужны сотни миллиардов долларов для восстановления

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне заявил, что Украине, согласно оценкам организации, потребуются для восстановления страны сотни миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые нужны просто для восстановления, чтобы вернуть все к прежнему состоянию. И только потом можно будет думать о будущем», — сказал Мэлпас.

По его словам, с конца февраля прошлого года Украине от Всемирного банка были направлены $21 млрд на невоенную помощь.

Глава банка также отметил, что для будущего членства страны в Евросоюзе будет очень важно установить с ним связи «с точки зрения рынков и логистики».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил обязательства по укреплению обороноспособности Киева.