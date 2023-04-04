Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

The Guardian: аграрии в Польше угрожают «сорвать» визит Зеленского из-за зернового спора

close
100%
Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Фермеры в Польше пригрозили сорвать визит в страну президента Украины Владимира Зеленского из-за неконтролируемых поставок зерна с украинской стороны. Об этом пишет The Guardian.

Президент Украины должен посетить столицу Польши в среду, но польские производители зерна предупреждают, что могут выйти на улицы, чтобы «испортить» мероприятие. При этом идей, как это можно сделать, достаточно много, отметили в публикации, ссылаясь на заявление Ассоциации фермеров Замостья.

По данным издания, по инициативе Евросоюза (ЕС) были сняты все тарифы и ограничения на поставки зерна с Украины, чтобы упростить его доступ на европейский рынок. Однако из некоторых стран вывезти зерно не получилось, что привело к снижению цен в этих странах и недовольству местных фермеров.

Польские фермеры пожаловались, что поставки зерна с Украины подрывают их собственные поставки. При этом в 2022 году украинский импорт зерна вырос со 100 тыс. тонн до 2,45 млн тонн. Однако внутренняя политика страны постепенно начала вмешиваться в ситуацию. Например, польское правительство недавно сократило размер финансовой поддержки беженцев с Украины, что может говорить о том, что Польша недовольна ситуацией.

Ранее во вторник польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна снизила объем ввозимого с Украины зерна в пять-шесть раз на фоне протестов фермеров. Он также отметил, что хранилища национальной компании, специализирующейся на хранении зерна, Elewarr, пусты на 50%, и уже появилось место для польского зерна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях