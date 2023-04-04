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Экономист Беляев оценил будущее курса доллара в апреле

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Рубль будет ослабевать по отношению к доллару до тех пор, пока в экономике России не произойдут определенные сдвиги. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«В апреле мы увидим, как минимум, фундаментально 78 рублей за доллар с конъюнктурными колебаниями вокруг 78 с тенденцией, что это будет 79, а может быть и 80, к концу месяца», — отметил Беляев.

По его словам, укрепление доллара сейчас не связано с ростом цен на нефть. При этом рубль ориентировался на нефтяные цены 20 лет назад. Сейчас же курс рубля почти не зависит от стоимости черного золота.

Он добавил, что постепенное ослабление рубля происходит еще с декабря, когда рост экономики страны слегка замедлился. Поэтому сейчас состояние российской экономики вызывает определенные вопросы их-за инертности экономических агентов. Речь идет о том, что российские предприниматели не проявляют необходимой активности, которая поспособствовала бы экономическому росту страны.

27 марта кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что курс доллара и евро в апреле поменяется несильно, но возможны небольшие колебания в пределах 2-3 руб.

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