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Le Monde: Россия смогла найти обход торговых ограничений Запада по морю

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия смогла найти обход санкций Запада при помощи союзников из Азии и Африки. Об этом пишет французская газета Le Monde, ссылаясь на французского адмирала Алена Удо де Денвиля.

Столкнувшись с западным блоком, Россия разработала несколько стратегий, чтобы устоять перед экономическими санкциями. Они состоят в сближении с Китаем в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, отметил адмирал.

В публикации указали, что Россия ищет выход на международные порты, поэтому использует свои корабли в индийском регистре, который признан по всему миру. Благодаря этому ей удается обходить торговые ограничения.

Кроме того, судовладельцы из Азии и Африки используют свои суда под другими флагами, в частности под греческими. Из-за этого Евросоюз следит за этими торговыми судами, так как они обеспечивают около 70% российских доходов от продажи энергоресурсов.

В конце марта главный прокурор Европейского союза Лаура Кевеши сообщила, что прокуратуре ЕС необходимы правовые основания для преследования тех, кто, по ее мнению, помогает обходить санкции в отношении Российской Федерации.

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