Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Силуанов заявил, что объем поддержки промышленного сектора РФ составит более 700 млрд рублей в год

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Объем финансовой господдержки промышленного сектора российской экономики в 2023-2024 гг. составит более 1,4 трлн рублей (более 700 млрд рублей в год). Слова министра финансов Антона Силуанова приводит ТАСС.

«В этой бюджетной трехлетке мы существенно нарастили поддержку промышленности. Хочу сказать, что в этом году и следующем общий объем поддержки промышленности составит более 700 млрд рублей в год», — заявил Силуанов.

При этом объемы государственной поддержки промышленного сектора российской экономики в текущем и следующем годах будут значительно увеличены по сравнению с показателями предыдущих лет, пояснил он.

«В 2018 году база была 380 млрд рублей. До этого было 500 млрд рублей. Ресурс поддержки промышленности в России большой, есть возможность для маневра», — заключил министр.

3 апреля глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что все запланированные на этот год решения будут обеспечены финансово независимо от объемов доходов федерального бюджета. При этом ситуация с балансом российского бюджета должна нормализоваться в течение года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях