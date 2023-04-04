Силуанов заявил, что объем поддержки промышленного сектора РФ составит более 700 млрд рублей в год

Объем финансовой господдержки промышленного сектора российской экономики в 2023-2024 гг. составит более 1,4 трлн рублей (более 700 млрд рублей в год). Слова министра финансов Антона Силуанова приводит ТАСС.

«В этой бюджетной трехлетке мы существенно нарастили поддержку промышленности. Хочу сказать, что в этом году и следующем общий объем поддержки промышленности составит более 700 млрд рублей в год», — заявил Силуанов.

При этом объемы государственной поддержки промышленного сектора российской экономики в текущем и следующем годах будут значительно увеличены по сравнению с показателями предыдущих лет, пояснил он.

«В 2018 году база была 380 млрд рублей. До этого было 500 млрд рублей. Ресурс поддержки промышленности в России большой, есть возможность для маневра», — заключил министр.

3 апреля глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что все запланированные на этот год решения будут обеспечены финансово независимо от объемов доходов федерального бюджета. При этом ситуация с балансом российского бюджета должна нормализоваться в течение года.