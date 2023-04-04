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Путин: РФ нужны механизмы на случаи смены собственников при уходе зарубежных компаний

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что стране нужны механизмы, которые позволили бы регулировать процедуру смены собственников зарубежных компаний в случае их ухода. Об этом глава государства сказал на совещании Госсовета, передает РИА Новости.

«Безусловно, нужно продумать подходы, чтобы учитывать позиции регионов, при принятии решений при смене собственников иностранных компаний», — сказал Путин.

По его словам, такой механизм поможет дальнейшему развитию регионов РФ.

Также президент попросил глав российских субъектов согласовывать эти вопросы с правительством. Глава государства отметил, что не стоит всегда давать «зеленый свет» для компаний тех стран, которые ведут себя «некорректно» по отношению к Российской Федерации, следует исходить из реалий.

Ранее Путин призвал динамичнее развивать партнерство с компаниями из дружественных стран.

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