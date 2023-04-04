Forbes: на Западе удивились отказом от нефтедоллара после введения новых антироссийских санкций

Запад удивлен тем, что другие страны начали отказываться от нефтедоллара после введения очередных санкций против России. Об этом пишет Forbes.

В последнее время целый ряд необычных международных сделок поднимает вопросы о том, может ли вместе с ним меняться и влияние нефтедоллара на мировых рынках. Хотя никто не был удивлен тем, что в ответ на западные санкции Россия начала убеждать покупателей своей нефти проводить операции в рублях, целый ряд недавних сделок вызвали заметно больше удивления.

В публикации привели в пример сделки между Бразилией и Китаем, Индией и ОАЭ, а также рядом других стран, которые отказались использовать доллар, отдавая предпочтения своим валютам. Все эти сделки создают предпосылки того, что нефтедоллар постепенно теряет свое влияние.

По данным издания, доллар все равно остается основной валютой для осуществления большинства операций с сырой нефтью и нефтепродуктами. Однако его статус будет постепенно ослабевать, так как глобальная торговля начала меняться в сторону создания альтернативных альянсов.

Ранее во вторник South China Morning Post сообщила, что Китай использует торговые преимущества для продвижения своей валюты в двусторонних расчетах с целью бросить вызов доминированию доллара в международной валютной системе.