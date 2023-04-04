Акционер Credit Suisse обвинил правительство Швейцарии в том, что оно «проспало» банковский крах

Правительству Швейцарии следовало бы раньше вмешаться в кризисную ситуацию, тем самым предотвратив крах второго по объемам капитализации банка республики — Credit Suisse (CS). Вместо этого министр финансов Карин Келлер-Саттер оказалась не способна заранее предпринять соответствующие меры для предотвращения поглощения одной из старейших кредитных организации страны, приводит слова акционера CS Гидо Ретлисбергера агентство Bloomberg.

Кредитная организация Credit Suisse (CS) столкнулась с поглощением со стороны главного конкурента, крупнейшего швейцарского банка UBS. Таким образом CS фактические прекратила свое существование в прежнем виде спустя 167 лет с момента основания. Сумму сделки оценили в 3 млрд франков, или $3,3 млрд.

«Политические мастера дремали на работе в течение последних 15 лет. Правительству следовало лучше следить за происходящим и следить за соблюдением правил. Госпожа Келлер-Саттер была совершенно не в своей тарелке в своей роли в борьбе с банковским кризисом. Я думаю, что было возможно заключить эту сделку (поглощение Credit Suisse со стороны банка UBS — «Газета.Ru») без чрезвычайного постановления. У нас было общее собрание акционеров, и я чувствую, что меня обманули», — заявил Ретлисбергер.

4 апреля агентство Bloomberg сообщило о начале расследования представителями Федеральной прокуратуры Швейцарии потенциальных преступлений при слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse.

Сделка, подписанная в прошлом месяце, предполагает в том числе сокращение общей численности штата сотрудников на 30% — в Швейцарии могут быть уволены 11 тыс. человек, а в других странах мира — еще 25 тыс. При этом представители местной прокуратуры не стали раскрывать «многочисленные аспекты» возможных нарушений при слиянии двух кредитных организаций, отметив, что расследование продолжается.