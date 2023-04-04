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Bloomberg сообщил о начале расследования потенциальных преступлений при слиянии UBS и Credit Suisse

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Руководство крупнейшего швейцарского банка UBS рассматривает возможность сокращения штата сотрудников на 30% после поглощения второй по капитализации кредитной организации страны — Credit Suisse. На этом фоне представители Федеральной прокуратуры уже начали расследование с целью сбора информации о потенциальных преступлениях при слиянии двух финансовых структур, сообщает агентство Bloomberg.

«Главный прокурор Швейцарии начал расследование с целью сбора информации о потенциальных преступлениях, которые могли иметь место в Поглощение UBS Group AG Credit Suisse Group AG. Сделка, подписанная в прошлом месяце, может сократить общую численность рабочей силы на 30%, при этом в Швейцарии сократится 11 000 человек, а по всему миру — еще 25 000», — говорится в материале.

При этом представители Федеральной прокуратуры Швейцарии не стали раскрывать «многочисленные аспекты» возможных нарушений при слиянии UBS и Credit Suisse. В настоящее время расследование продолжается, заключается в статье.

4 апреля вице-президент Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель заявил, что поглощение второго по объемам капитализации швейцарского банка Credit Suisse (CS) со стороны крупнейшей кредитной организации страны — UBS — помогло предотвратить не только окончательный крах CS, но и мировой финансовый кризис. В противном случае могла пострадать не только репутация местного финансового центра, но и вся мировая экономика.

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