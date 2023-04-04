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В Кремле не стали комментировать ситуацию с долей Shell в «Сахалин-2»

Песков не ответил, давал ли Путин согласие на выкуп «Новатэком» доли Shell в «Сахалин-2»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал отвечать на вопрос журналистов, давал ли глава российского государства Владимир Путин согласие на перечисление на зарубежный счет Shell денежных средств за долю в проекте «Сахалин-2».

Песков подчеркнул, что Кремль никогда не комментируют деловые переписки.

«Мы не комментируем эту тему. Деловые переписки не комментируем никогда», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, сообщала о намерении «Новатэк» выкупить долю Shell (27,5%) в проекте «Сахалин-2». Издание отмечало, что компания уже сообщила об этом правительству Российской Федерации.

По данным «Коммерсанта», «Новатэк» также просил ускорить процесс оценки ущерба «Cахалин-2» от деятельности Shell.

5 августа Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий некоторых государств и международных организаций.

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