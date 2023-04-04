Песков заявил, что поставки с «СП» возобновятся при наличии продавца и покупателей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возобновления поставок по «Северному потоку», сообщил поставки возобновляются, когда есть не только продавец. Об этом сообщает ТАСС.

У Пескова спросили, готова ли Россия до установления виновных возобновить поставки по «Северным потокам», если их восстановят.

«Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, это же зависит от того, поставки же возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатель», — подчеркнул Песков.

26 сентября прошлого года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Известно, что следователи ФРГ наладили сотрудничество с Швецией и Данией по «Северным потокам». Со стороны Германии над делом в настоящий момент работает «двузначное число следователей».